Mehmetçik, yangınla 3 koldan mücadele ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde Mehmetçiğin çalışmalarının yer aldığı bir video paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakâr Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir! pic.twitter.com/xlhsihvGKt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2021
Paylaşımda, başta Antalya ve Muğla olmak üzere, ülkenin değişik bölgelerindeki yangınlara hava, kara ve denizden müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarının bulunduğu video yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.