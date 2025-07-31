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Günün en yüksek sıcaklığı 47,1 dereceyle Siirt'te ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Günün en yüksek sıcaklığı 47,1 dereceyle Siirt'te ölçüldü Fotoğraf: Yapay zeka tarafından oluşturulmuştur

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

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Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.


Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 45 dereceyle Şırnak'ın Cizre, 44,2 dereceyle Batman'ın Beşiri ve Mardin'in Kızıltepe ilçeleri izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Adıyaman, Kahta41,2
Batman, Beşiri44,2
Diyarbakır, Silvan43,6
Elazığ, Kovacılar40,1
Erzincan, Kemaliye40,2
Gaziantep, Araban41,2
Malatya, Doğanyol42,8
Mardin, Kızıltepe44,2
Siirt, Kurtalan47,1
Şanlıurfa, Siverek42,8
Şırnak, Cizre45
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