Gündem

Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını, 55'inin tutuklandığını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,18 il merkezli "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "nitelikli hırsızlık suçlarına" yönelik operasyonlarda 55 şüphelinin tutuklandığını, 34'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon lira değerindeki 5 şirket, 7 konut ve 10 araca el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

