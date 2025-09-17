Dolar
41.29
Euro
48.99
Altın
3,675.97
ETH/USDT
4,522.00
BTC/USDT
116,993.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheli hakkında tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı
Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı
Türkiye'den Suriye'nin Süveyda ili için açıklanan yol haritasına yönelik memnuniyet mesajı

Benzer haberler

Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütlerine yönelik 49 ildeki operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız

74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı

Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı, Söğüt'te başlayan yürüyüşün bugünkü adıdır

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı, Söğüt'te başlayan yürüyüşün bugünkü adıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet