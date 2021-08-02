Euro
9.96
Dolar
8.37
BIST 100
1,397.20
Altın
1,809.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakanlar Pakdemirli, Soylu ve Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Seydikemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yeniden başladı.

Talip Demirci   | 02.08.2021
Seydikemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yeniden başladı.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi.

Alevlerin yerleşim alanına sıçrama ihtimaline karşı mahalle sakinleri uyarıldı. Arifler Mahallesi'ndeki yangın, rüzgarın etkisiyle Çukurincir Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Çukurincir Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Arifler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in başkenti Pekin'e ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısmen durduruldu
Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı
Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 276'ya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık

Rusya, doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu

Seydikemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Seydikemer'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
İsrail'den Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İsrail'den Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Bakanlığımız hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır

Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Bakanlığımız hiçbir zaman yangın söndürmek için ihaleye çıkmamıştır