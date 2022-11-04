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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Sezgin Pancar   | 04.11.2022
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Mersin

Demir'in (26) naaşı, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevi önünde helallik alınmasının ardından, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Sami, annesi Aysel ve öğretmen eşi Hanife Demir ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin annesi ve eşi, tören sırasında Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Oğluna asker selamıyla veda eden anne Aysel Demir, "O benim askerim. Bugün oğlumun düğünü." dedi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu açıklamıştı.

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