Sıcak havada Başkentliler park ve açık alanlara yöneldi
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı.
Ankara
Kuğulu Park, Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi kent merkezindeki alanlarda vatandaşlar, ağaçların gölgelediği banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sıcak havanın tadını parklarda çıkaran çocuklar ise oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.