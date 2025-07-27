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Yaşam

Sıcak havada Başkentliler park ve açık alanlara yöneldi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı.

Semih Erdoğdu  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Sıcak havada Başkentliler park ve açık alanlara yöneldi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Kuğulu Park, Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi kent merkezindeki alanlarda vatandaşlar, ağaçların gölgelediği banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.

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Sıcak havanın tadını parklarda çıkaran çocuklar ise oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.

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