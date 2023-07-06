Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.
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“Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar.”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2023
İstanbul’da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için, trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı. pic.twitter.com/nTvOIg2ucQ