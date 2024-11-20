Rize'de heyelanda hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Rize'nin Çayeli ilçesinde dün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar'ın (35) cenazesi defnedildi.
Rize
Bayraktar için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
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Vali Baydaş, Yakup Ali Bayraktar'ın babası Kazım Bayraktar ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Evladının ardından gözyaşı döken anne Nurcan Bayraktar'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.
Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Güzeltepe köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.
İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak giriş kattaki dairesine dolması sonucu Bayraktar hayatını kaybetmiş, olayda 4 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.