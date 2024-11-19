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Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle heyelanlar meydana geldi.

Fikret Delal  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu Fotoğraf: İl Özel İdare

Trabzon

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışla olumsuzluklara yol açtı.

Merkez ilçede 5, Pazar'da 8, Çayeli ve Ardeşen'de 3'er, Fındıklı ve İyidere'de ise birer olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan oldu.

İl Özel İdaresi, 27 personel ve 21 iş makinesiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı heyelanlı bölgelerde çalışma yürütüyor.

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