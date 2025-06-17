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Rize'de yamaçtan kopan kaya parçasının otomobilin önüne düşme anı güvenlik kamerasında

Rize'de yamaçtan kopan kaya parçasının, seyir halindeki aracın önüne düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bülent İsmailoğlu  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Rize'de yamaçtan kopan kaya parçasının otomobilin önüne düşme anı güvenlik kamerasında

Rize

Çamlıhemşin ilçesinden Ayder Yaylası'na ulaşımı sağlayan yola, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

Olay anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Görüntülerde, kaya parçasının seyir halindeki otomobilin birkaç metre önüne düştüğü anlar yer aldı.

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