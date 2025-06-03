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ÇAYKUR'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren yaş çay alımına devam edilecek

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı'nın ilk günü hariç yaş çay alımı yapılacak.

Ayfer Koçal  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
ÇAYKUR'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren yaş çay alımına devam edilecek

Rize

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs'ta başlatılan birinci sürgün yaş çay alımlarının, tüm fabrikalar maksimum kapasitede çalıştırılarak devam ettiği belirtildi.

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Son günlerde, özellikle Kurban Bayramı öncesi çay hasadını sona erdirme eğilimi taşıyan üreticilerin oluşturduğu yoğunluktan istifade ederek kıymetli ürünün değerini düşürme çabası içerisinde olanların varlıklarının gözlemlendiği, bu nedenle de bazı hususların yeniden hatırlatılması ihtiyacı hissedildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu türden yoğunlaşmanın olduğu ortamlarda üreticilerimizin zarar görmesi kaçınılmazdır. Ürünleriniz halen tazeliklerini korumakta olup, yoğunluk sebebiyle düşürülen fiyatların siz değerli üreticilerimize oluşturduğu kayıplar, dalındayken olmasından korktuğunuz kayıplardan çok daha fazladır. Süreci zararsız bir şekilde atlatmanın yolu ise sabırla hareket etmekten geçmektedir. Ürünlerinizi sağlıklı bir şekilde teslim alabilmek için Kurban Bayramı vecibelerimizi gerçekleştireceğimiz bayramın birinci günü haricinde diğer tüm günlerde alım yapmaya devam edeceğiz. Fabrikalarımız ise bu süreçte aralıksız bir şekilde üretim yapmaya devam edecektir."

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