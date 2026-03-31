Dolar
44.48
Euro
51.14
Altın
4,580.52
ETH/USDT
2,038.50
BTC/USDT
66,650.00
BIST 100
12,699.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocakta başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu sona erdi.

Fikret Delal  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi

Rize

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.

Bölgede 4 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasındaki etkinliğe, Çek Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi katıldı.

Bu sezon etkinliğe yerli ve yabancı 300'e yakın sporcunun akredite edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet