Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi
Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocakta başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu sona erdi.
Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.
Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.
Bölgede 4 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasındaki etkinliğe, Çek Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında bulunduğu 10 kişi katıldı.
Bu sezon etkinliğe yerli ve yabancı 300'e yakın sporcunun akredite edildiği belirtildi.