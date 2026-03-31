Basketbol Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçları yapılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 35. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süha Gür  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçları yapılacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.

Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.

Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

2 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)

20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes

3 Nisan Cuma:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)

21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
