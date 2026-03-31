Basketbol Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçları yapılacak
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 35. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko
2 Nisan Perşembe:
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)
20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes
3 Nisan Cuma:
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)