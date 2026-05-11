İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Beytullahim'in kuzeyindeki Ayide Mülteci Kampı'nın karşısında kurulan askeri kulede konuşlu İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Nidal Zebbun isimli Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Filistinli çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.