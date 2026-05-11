Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Şinavatra şartlı tahliye edildi

Ecem Şahinli Ögüç
11 Mayıs 2026•Güncelleme: 11 Mayıs 2026
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, mahkeme, bir yıllık hapis cezasının 8 ayını çeken Şinavatra'nın şartlı tahliyesine karar verdi.
Bangkok'taki cezaevinden tahliye edilen Şinavatra, aile üyeleri ile "Kırmızı Gömlekliler" olarak bilinen destekçilerinden oluşan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.
Şartlı tahliye kapsamında Şinavatra, kalan 4 aylık hapis cezası boyunca elektronik kelepçe takacak.
Tayland Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Şinavatra'ya geçmişteki yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarından aldığı cezalar kapsamında Eylül 2025'te 1 yıl hapis cezası vermişti.