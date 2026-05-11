İsrail'in, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları sürüyor İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ağır yaralandı. Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya'da da bir Filistinli, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Beytullahim'in kuzeyindeki Ayide Mülteci Kampı'nın karşısında kurulan askeri kulede konuşlu İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Nidal Zebbun isimli Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Filistinli çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile ticari tesisi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Calzun Mülteci Kampı yakınlarında Filistinlilere ait bir ev ile ticari tesisi yıktı.

Calzun Mülteci Kampı Medya Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Ramallah'ın kuzeyinde kampa mücavir henüz yapım aşamasındaki bir evi yıktığı kaydedildi.

Yaklaşık 120 metrekare alanda yer alan ve çevresi duvarla çevrili evin "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıldığı belirtildi.

Evi yıkılan Filistinlinin, ruhsat almak için İsrail makamlarına resmi belgeler sunduğu ve ödemeler yaptığı, kendisine süre tanındığı ancak yıkımın "ani şekilde ve önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin ağır iş makineleri, kamyonlar, kazı ve inşaat ekipmanlarının bulunduğu bir ticari tesisi de yıktığı aktarıldı.

Tesisteki kamyonların anahtarlarına el koyan İsrail askerlerinin, "üç gün içinde kaldırılmamaları halinde araçlara el konulacağı tehdidinde bulunduğu" aktarıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Batı Şeria'da 14 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Beytullahim'in güneyindeki Hadar beldesine baskın düzenledi.

Beldede evine baskın düzenlenen Filistinli Ala Muhammed (20) İsa gözaltına alındı.

İsrail güçleri Nablus kentinde de çok mahalleye baskın düzenledi, evlere girerek arama yaptı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de ise İsrail askerleri, İzna ve Beyt Ummar beldelerine baskınlar düzenledi; 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca El Halil'in, belde, köy ve mülteci kamplarının bazılarının girişlerinde askeri kontrol noktaları kurdu, ana ve tali yolları demir, toprak ve çimentodan bariyerler yaparak trafiğe kapattı.

Kalkilya ile Ramallah kentlerine düzenlenen baskınlarda ise 3 Filistinli gözaltına alındı.

Kahvehaneye baskın

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde ise 2 Filistinliyi evlerini bastıktan sonra gözaltına aldı.

Kentteki bir kahvehaneye de baskın düzenleyen İsrail güçleri, bazı Filistinlileri alıkoydu ve darbetti. Filistinliler, İsrail saha soruşturmasına tabi tutuldu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bir Filistinli, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya'da bir Filistinli, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "bir araçtan inerek ateş açtığı" öne sürülen Filistinlinin polis tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiği", olayda yaralanan İsrailli olmadığı ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir İsrail polisi, 50 metre uzaktan bir Filistinliyi tespit ettiğini ve ateş açarak vurduğunu söyledi.

The Times of Israel gazetesi de İsrail polisi tarafından vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiğini yazdı.

