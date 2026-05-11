Artvin'de temelden 249 metrelik yüksekliğiyle Yusufeli'nden sonra Türkiye'nin en yüksek barajı Deriner'de adrenalin tutkunlarının ilgi duyduğu halatla (rope jumping) atlayışlar için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunları için hazır Artvin'de temelden 249 metrelik yüksekliğiyle Yusufeli'nden sonra Türkiye'nin en yüksek barajı Deriner'de adrenalin tutkunlarının ilgi duyduğu halatla (rope jumping) atlayışlar için hazırlıklar tamamlandı.

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana farklı yüksekliklerden halatla atlayan RJTurkey ekibinin, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Deriner Barajı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Daha önce test atlayışları yapılarak halatla atlama için uygun olduğu belirlenen Deriner Barajı'nın gövdesine 10 günlük çalışmayla atlama platformu ve sistemleri kuruldu.

Güvenlik testlerinin ardından sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla RJTurkey üyeleri ve gönüllüleri atlayış gerçekleştirdi.

İlerleyen günlerde Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek adrenalin tutkunlarının RJTurkey ekibi gözetiminde barajdan atlaması planlanıyor.

Ekip üyelerinden Hanife Vakhtin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılından bu yana "rope jumping" organizasyonları düzenlediklerini, 2018'den itibaren de Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yüksek noktalardan ve uçurumlardan atlayışlar gerçekleştirdiklerini belirten Vakhtin, Deriner Barajı'nda geçen yıl deneme atlayışları yaptıklarını anlattı.

"Türkiye'de ilk defa yapılacak"

Atlayışların ardından gerekli izin süreçlerini başlattıklarını dile getiren Vakhtin, "İzin süreçlerimiz tamamlandı. Onaylarımız alındı. Güvenlik denetimlerinden de geçtik." dedi.

Deriner Barajı'nın "rope jumping" açısından önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vakhtin, "Baraj üzerinden yapılan rope jumping atlayışları, dünyada çok nadir gerçekleştiriliyor. Dünyada iki örneği var. Türkiye'de ilk defa yapılacak. Dünyada da üçüncü örneği olmuş olacak. Bu açıdan da burası popüler olacaktır. Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner Barajı'nı rope jumping ile birleştiriyoruz ve macera turizminde dünyaya açmış oluyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 250 metre yükseklikten gerçekleştirilecek atlayışlarda güvenliğin öncelikli olduğunu vurgulayan Vakhtin, kullanılan ekipmanların uluslararası standartlara uygun olduğunu söyledi.

Vakhtin, her halatın yedeğinin bulunduğunu belirterek, "Burada ayrıca üçlü güvenlik sistemi kurduk. Yaklaşık 6 tona kadar dayanabilecek kapasiteye sahibiz. Tüm ankraj noktalarımız testlerden geçirildi." dedi.