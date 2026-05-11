Umman ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden "Hürmüz Boğazı ve deniz güvenliği" vurgusu

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, görüşme, başkent Maskat'taki bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Taraflar, bölgedeki deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu zorluklar ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçen seyrüsefer güvenliğine ilişkin konuları değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, söz konusu sorunların ilgili taraflarla işbirliği içinde, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik çabalar ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna bağlılığın önemine vurgu yaparak, tüm ülkelerin kara suları üzerindeki egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

IMO Genel Sekreteri Dominguez ise Umman ile yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Körfez'de halihazırda bekleyen tankerlerin güvenli geçişine yönelik insani girişimin uygulanması için sürdürülen çalışmalara ilişkin istişareleri olumlu bulduğunu ifade etti.

Görüşmede iki taraftan bazı yetkililer de hazır bulundu.

