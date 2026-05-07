İsrail ordusu, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine Azzun beldesinden giren İsrail güçleri, Müselles, Hılle Derbe mahallelerinde konuşlandı; çok sayıda eve baskın düzenleyerek arama yaptı, eşyalara zarar verdi.

İsrail askerleri baskınlarda ikisi kardeş 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yaklaşık 3 saat kadar bölgede kalan İsrail askerleri, daha sonra çekildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Asker el-Cedid Mülteci Kampı'na da baskın gerçekleştirdi.

Bölgede konuşlanan ve evlerde arama yapan İsrail güçleri, 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri daha sonra bölgeden çekildi.

İsrail ordusu, El Halil'deki Beyt Ummar beldesini kuşattı

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Yatta beldesinde ise 1 Filistinli evine düzenlenen baskınla İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu kentteki Beyt Ummar beldesinin girişlerini kapattı; yollarında trafiği engelledi.

Belde sakinlerinden aktivist Muhammed Avd, İsrail güçlerinin buldozer eşliğinde baskın düzenlediğini, beldeye açılan yollar ve ana giriş dahil bazı noktaları toprak setlerle kapattığını belirtti.

Avd, bu durumun çok sayıda Filistinlinin dışarıyla bağlantısının koparılmasına neden olduğunu vurguladı.

Beytullahim'in güneyindeki Vad Rahhal köyünde de 1 Filistinli İsrail güçlerince evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile kentin Tuman beldesine de baskın düzenledi, bazı evlerde arama yaptı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.