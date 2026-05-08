İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da baskınlar düzenledi İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, onlarca Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Ramallah’ın kuzeyindeki Abvin beldesinin çevresine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinin çevresinde provokatif eylemler yaptı.

Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, askeri araçlarla bölgede konuşlandı.

İsrail askerlerinin Cenin’in doğusundaki tahliye edilmiş gasbedilen bir bölgeye baskın düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın Megaribe Kapısı yakınında Filistinli aktivist Muhammed Ebu'l Hums'u darbederek gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistinliler, Batı Şeria’daki köy ve beldelere yönelik baskınlarda Filistin mülklerinin ateşe verildiğini ve vatandaşlara saldırılar düzenlendiğini, bu saldırıların İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiğini ifade ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.