İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus’a düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanan 26 yaşındaki Nayif Firas Ziyad Semmaro’nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Baskında 2'si çocuk 4 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise 40 Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği, bunlardan 10’unun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Nablus’taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin baskın sırasında Filistinlilere, sağlık ekiplerine ve gazetecilere ses bombası ile göz yaşartıcı gaz attığını aktardı.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç, Deyr Şeref kontrol noktası üzerinden kente girerek Asira Caddesi’nde konuşlandı.

İsrail güçlerinin ayrıca Ayn Mülteci Kampı ile kentin ticari merkezinde yer alan Sufyan Caddesi’nde bazı iş yerlerine baskın düzenlediği belirtildi.

Doğu Kudüs’te 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darbettiği bildirildi.

Açıklamada, yaralanan çocuğun Filistin Tıp Kompleksine kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

Batı Şeria’da gözaltılar sürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Gusun beldesine baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Haberde, İsrail askerlerinin bir evi boşalttıktan sonra askeri karargah ve saha sorgu merkezine çevirdiği belirtildi.

Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde ise gaspçı İsraillilerin Beyt Ava beldesinde Filistinlilere ait araziler üzerinde yeni bir yerleşim yolu açmaya başladığı aktarıldı.

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin 2023 yılının ekim ayından bu yana Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.