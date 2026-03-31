Dolar
44.48
Euro
51.14
Altın
4,583.94
ETH/USDT
2,042.40
BTC/USDT
66,604.00
BIST 100
12,685.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor

Adana'da posta dağıtıcıları milli takıma seçilebilmek için yarıştı

Adana'da posta dağıtıcıları, 54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımda yer almak için düzenlenen seçmelerde mücadele etti.

Eren Bozkurt  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

PTT 5. Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Adana Gençlik Merkezi Atletizm Pisti'nde yapılan organizasyona, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 26'sı kadın 73 posta dağıtıcısı katıldı.

Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, açılış programındaki konuşmasında, yarışmanın sosyal dayanışmanın sağlanması ve sportmenlik ruhu kazandırılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, personele başarı diledi.

Yarışmada erkek posta dağıtıcıları 10 kilometrelik, kadın posta dağıtıcıları ise 5 kilometrelik parkurda ter döktü.

Mücadele sonucunda kadınlarda Nuray Coşkun, erkeklerde ise Teyfik Erçetin birinci oldu.

54. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na katılacak milli takımın belirlenmesi için yapılan seçmelerde başarılı olan posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde yarışacak.

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet