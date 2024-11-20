Rize'deki heyelandan etkilenen bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden tahliye edilen apartman sakinleri, yaşadıklarını anlattı.
Rize
İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak yıkıma yol açtığı bölgede riskli binalar tahliye edildi.
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Toprak kültesinin isabet ettiği binanın yanındaki apartmanda yaşayan Mustafa Kamberoğlu (38), gazetecilere, olay sırasında çocuklarının deprem olduğunu zannederek çok korktuğunu söyledi.
Yandaki binanın 5'inci katında oturduğunu belirten Kamberoğlu, olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Gece saat 12'de işten çıktım, eve geldim. Aşırı yağmur, gök gürültüsü vardı. Eşim de biraz korktu, birkaç gün önce deprem olmuştu. Sabah saat 6.30 gibi bir patlama sesi duyduk, kalktık, baktık. Bu evin altında bağırma sesleri duyduk. Ortalık biraz karışıktı, ben de kalktım, indim aşağı. Yan taraftaki binaya baktık. Üsten aşağı su betona vurdu yatırdı, beton da evi yatırdı. Bizim bina da sarsıldı bayağı. Şu an babamın evine geçtik, orada kalıyoruz."
Olay anında sabah namazı için kalktığını anlatan 70 yaşındaki Mevlüt Mızrak ise "Namaz kıldım, tespihimi çektim, dua edecektim, ellerimi kaldırır kaldırmaz bir ses geldi, kıyamet koptu zannettik. Böyle bir ses olamaz. Cama attım kendimi, tabii yol hafriyat dolu. Bir baktım bizim binadan bir şey çıkmamış, yandaki binadan çıkmış. Ondan sonra arkaya koştum bir de baktım toprak olduğu gibi gelmiş." diye konuştu.
Mızrak, evdeki oğluyla beraber komşularının yardımına koştuğunu belirterek, topraktan etkilenerek yaralanan bir komşularını çıkardıklarını kaydetti.
64 yaşındaki Asım Uzun, "Aynı deprem gibi oldu. 7-8 şiddetinde deprem oluyor sandım." ifadelerini kullandı.
Rize Valisi Baydaş heyelanla ilgili değerlendirmede bulundu
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, heyelan meydana gelen Çayeli ilçesinde gazetecilere, ilgili il müdürlerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.
Alınması gereken tedbirleri değerlendirdiklerini belirten Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." diye konuştu.
Baydaş, bölgede bundan sonra alınması gereken tedbirleri müzakere ettiklerini yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var. Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Ekipler bugün ve yarın binanın arka kısımda değerlendirme ve incelemeye başlayacaklar. Arkada bir istinat duvar var, onun olduğu yere teknik arkadaşlarımız bakacak. İş makineleriyle girebildiğimiz yere kadar gireceğiz. Direkt heyelana maruz kalan binayla ilgili ilgili tedbirlerimizi, arkadaşlarımızın ön çalışmalarının ardından değerlendireceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.