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Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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