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İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde deprem güvenlik kameralarına yansıdı
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Prof. Dr. Sözbilir, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda büyük bir parçanın kırılmadığını anlıyoruz, sadece bir yeri kırıldı. Tümünün kırılması daha çok 7,4-7,5 gibi kabul ediliyor." dedi.

Metin Aydemir  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Prof. Dr. Sözbilir, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yaşanılan depremlerin sismoloji istasyonlarında farklı ölçümlerle verildiğini anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükteki depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olduğunu görüyoruz, yani beklenen İstanbul depreminin kırığının bir kısmında, batı kısmında gerçekleşen bir deprem. Silivri'ye yaklaşık 25-24 kilometre uzaklığı var. Deprem bu şekliyle eğer tamamlandıysa ucuz kurtulduk diyebiliriz aslında. Tabi deprem büyük bir alana yayılmış. Çanakkale, Balıkesir, İzmir depremi hissetmiş. Bu da normal zaten. 6 büyüklüğündeki bir depremin yaklaşık 250-300 kilometre yarıçaplı bir alan içinde kalan bütün illerde hissedilir."

Bugünkü sarsıntının İstanbul'da beklenen büyük bir depremin sinyali olup olmayacağı yönündeki soruya ise Sözbilir, "Aslında bu da bir İstanbul depremi. Tabi bilimsel anlamda İstanbul'un güneyinden geçen o parçaların tek parça mı olduğu, üç parça mı olduğu, iki parça mı olduğu tartışması bilimsel olarak devam ediyor. Şu anda büyük bir parçanın kırılmadığını anlıyoruz, yani fayın tümü kırılmadı. Sadece bir yeri kırıldı. Tümünün kırılması daha çok 7,4 7,5 gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde parçalı kırılması da aslında iyi bir şey. Tek bir parça olarak kırılsa büyük bir deprem üretecek. Böyle altılı, beşli parçalar kırıla kırıla biriken enerji sönümlenirse çok daha iyi olur." cevabını verdi.

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