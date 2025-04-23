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AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem meydana geldi - VTR - AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
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İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mehmet Yılmaz Güldaş, Yusuf Soykan Bal, Fatma Sevinç Çetin, Mustafa Hatipoğlu  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara/İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İstanbul'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 12.51'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul merkezli deprem paniğe neden oldu

Meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

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