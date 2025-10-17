Dolar
41.95
Euro
49.04
Altın
4,313.60
ETH/USDT
3,781.20
BTC/USDT
105,425.00
BIST 100
10,219.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
logo
Gündem

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından 199 yeni okul inşa edildi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları kapsamında 199 yeni okul hizmete alındı.

Lale Köklü Karagöz, Ali Küçük  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından 199 yeni okul inşa edildi Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Vali Mustafa Masatlı, depremlerin ardından devlet eliyle inşa edilen Defne ilçesindeki 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet edip onlara hediyeler veren Masatlı, sınıflarda incelemelerde bulundu ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Masatlı, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde dünyanın en büyük iyileştirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Hatay'ın her yanı ve yönüyle yeniden ihya, imar ve inşasının büyük bir hızla sürdüğünün altını çizen Masatlı, şöyle devam etti:

"Bir taraftan konutlarımız, bir taraftan ticarethanelerimiz, sağlık tesislerimiz inşa ediliyor, diğer taraftan altyapımızı tamamıyla yeniliyoruz ki Türkiye'nin en büyük projeleri şu an itibarıyla şehrimizde yürütülüyor. Tabii bunun yanında da eğitim kurumlarımızın yeniden imar, ihya ve inşası çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bizler 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' şiarıyla yola çıktık ve bu kapsamda 'Hatay Modeli' diyebileceğimiz bir modellemeyle eğitimde de öğretimde de çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."

Masatlı, depremde eğitim kurumlarının üçte biri kullanılamaz hale gelen kentte büyük bir hızla başladıkları çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Depremlerin olduğu 6 Şubat'tan bu yana 798 okulun büyük onarım çalışmasını, 145 okulun da güçlendirme işlemlerini tamamladıklarını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"199 yeni okulumuzu da hizmete almış olduk ki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulumuz da bunlardan bir tanesidir. Diğer taraftan 70 okulumuzun inşaat çalışmaları devam ediyor, 42 okulumuzun da yeniden yapımıyla ilgili ihale süreçleri sürüyor. Tabii biz sadece okullar yapmadık onun yanında da M2 STEAM Merkezi'mizi hizmete aldık ki üstün zekalı çocuklarımız Antakya merkezde, orada eğitim alıyor. Samandağ'da da bir bilim ve sanat merkezini kısa süre önce açtık. 4 bilim ve sanat merkezimizi de inşallah bu sene sonunda tamamlamış olacağız."

Masatlı, öğretmenlerin de sosyalleşmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması bakımından da 4 öğretmenevini yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açacaklarının bilgisini verdi.

"Hatay'ımız, dünyanın en marka şehirlerinden biri haline dönüşecek"

İhya, inşa ve imar çalışmaların tamamlanmasıyla kentin çok daha güzel hale geleceğine dikkati çeken Masatlı, "Her şey böyle dışarıdan anlatıldığı gibi değil, şehrimiz bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Bu süreç tamamlandığında, medeniyetler şehri Hatay'ımız, dünyanın en marka şehirlerinden biri haline dönüşecek." dedi.

Masatlı, bu çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Şehrimizde eğitim-öğretimle ilgili şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değil"

Depremlerinden bir gün önce 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayısının yatırımların tamamlanmasıyla 17 binlere ulaşacağını bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Depremden bir gün önceki derslik sayımıza yüzde 15 daha eklemiş oluyoruz. Bundan şunu çok rahat anlayabiliriz, biz şehrimizin tamamında yani insan yaşamının, genç ve çocuk yaşamının olduğu hemen hemen her yere eğitim kurumlarıyla ilgili planlamalar yaptık ve bu planlama çerçevesinde de çocuklarımızı okullarımızda eğitiyoruz. Özelde belki bir iki örnek olabilir ama genel olarak şehrimizde eğitim-öğretimle ilgili şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değil."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye savunma sanayinde 8 milyar doları aşan ihracata sahip
Emine Erdoğan: Küresel Sıfır Atık hedeflerini gerçekleştirme yolunda devletlere önemli roller düşüyor
Bayğaralar suç örgütüne yönelik soruşturmada 96 zanlı tutuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından 199 yeni okul inşa edildi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından 199 yeni okul inşa edildi

Camiye özlü sözler asan imam çocuklar için de oyun alanı yaptı

Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fidan dikerek hem okullarını güzelleştiriyorlar hem de uygulamalı eğitim alıyorlar

Fidan dikerek hem okullarını güzelleştiriyorlar hem de uygulamalı eğitim alıyorlar
Hatay'da yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğaya salındı

Hatay'da yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğaya salındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet