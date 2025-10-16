Dolar
5G Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme İhalesi, BTK'de yapılıyor
logo
Gündem

Hatay'da yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşunun doğal ortamına salındığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Hatay'da yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğaya salındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Saka kuşlarının özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Yumaklı, "Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

