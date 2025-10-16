Dolar
Gündem

Jandarma, Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan bir kişi, jandarma personelinin Heimlich manevrasıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Zafer Göder  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025


Bolu

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesimindeki bir dinlenme tesisinde yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan kişi, nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı.

Bu sırada, görev gereği tesiste bulunan otoyol jandarma ekiplerinden bir personel, nefes almakta güçlük çeken vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı.

Müdahale sonucu nefes borusundaki yiyecek çıkan kişi yeniden rahat nefes almaya başladı.

Bu arada jandarma personelinin müdahale anları, dinlenme tesisinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.






