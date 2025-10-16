Dolar
41.85
Euro
48.89
Altın
4,244.57
ETH/USDT
4,046.20
BTC/USDT
111,565.00
BIST 100
10,437.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı

İzmir'de düzenlenen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nın birincisi ve ikincisi Özel Kuvvetler Komutanlığı, üçüncüsü Jandarma Genel Komutanlığı unsurları oldu.

Fatih Gökbulut  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışma Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda 6-13 Ekim'de gerçekleştirildi.

Uzmanlık alanı olan keskin nişancılığın önemini vurgulamak, mesleki kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini artırmak, uzman personel arasında terörle mücadele harekatı kapsamında tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmaya, Türkiye'den 13, dost ve müttefik 20 ülkeden 35 unsur katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplam 48 unsurun ve 96 kişinin katıldığı yarışma, 5 hakem ile 26 yerli gözlemci tarafından takip edildi.

Yarışma kapsamında ayrıca farklı kalibre silahlara sahip unsurlar arasında "Farklı Kalibre Keskin Nişancı Yarışması" da yapıldı.

Çelik Kanatlar gösterisi, atış gösterileri ve paraşüt atlayışının gerçekleştirildiği Seçkin Gözlemci Günü'nde ise Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) adına yarışan keskin nişancı, 350 metrede helikopterden yerde bulunan hedefi tam isabetle vurdu.

Yarışma sonucunda Türkiye'den Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. Unsur'u birinci, 1. Unsur'u ikinci, Jandarma Genel Komutanlığı 1. Unsur'u ise üçüncü oldu.

Kapanış töreni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, başarı elde eden personellere ödül verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı
Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Jandarma, Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
Hacda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı

Benzer haberler

Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı

Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı

Jandarma, Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" paneli düzenlendi

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda "Rekabetçi ve İş Birlikçi Tekstil Değer Zincirleri" paneli düzenlendi
5G çağı başlıyor: Türkiye'nin dijital bağımsızlık yolculuğunda kritik eşik

5G çağı başlıyor: Türkiye'nin dijital bağımsızlık yolculuğunda kritik eşik
Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi

Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet