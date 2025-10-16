Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
Gazze'ye insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. Geminin limana yanaşması için yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.
Akdeniz
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.
Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geminin liman sahasına alınması planlanıyor. Ardından tahliye işlemlerinin başlaması ve yardım malzemelerinin Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılması öngörülüyor.
Gemiyle bebek maması, hazır gıda ve konserve ürünlerden oluşan yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşınıyor.
