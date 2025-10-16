Dolar
41.85
Euro
48.88
Altın
4,244.45
ETH/USDT
4,050.90
BTC/USDT
111,720.00
BIST 100
10,443.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sürdürdüğü saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3'ü daha önceki saldırılarda yaralanıp ölen, 4'ü son saldırılarda hayatını kaybeden, 22'si enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 24 yaralının ulaştığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 67 bin 967'ye, yaralıların sayısının 170 bin 179'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden saldırılarda şu ana kadar 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin yaralandığı, 381 kişinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye "Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması"nda ilk üçte yer aldı
Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Jandarma, Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
Hacda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı

Benzer haberler

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık

Almanya Başbakanı Merz: Orta Doğu'da gerçek ve kalıcı bir barış için yeniden umut var

Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında

Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi

Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi
MSB: Gazze'deki ateşkes anlaşması, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım

MSB: Gazze'deki ateşkes anlaşması, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet