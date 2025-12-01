Gazzeli kadın, bölgedeki kızları savaşın "gri" atmosferinden çıkarmak için el işi atölyesi kurdu
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan Filistinli Rahaf eş-Şeyh Ali (26), bölgedeki genç kızları savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için "Yarının Sesleri" adında bir atölye kurdu.
Gazze
İsrail'in 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda ölüm, kayıp, yıkım ve zorla yerinden edilmenin neden olduğu büyük travmalar yaşayan Filistinliler, iyileşmek için her türlü yola başvuruyor.
Gazzeli kadın Rahaf da özellikle bölgedeki genç kızların savaş atmosferinden biraz olsun uzaklaşmalarına, zihinsel ve ruhsal olarak iyileşmelerine ve üretkenliklerini ortaya koymalarına yardımcı olmak için yola çıktı ve Deyr el-Belah'ta bir atölye kurdu.
Rahaf, "Yarının Sesleri" ismini verdiği atölyede 13-18 yaş arası kız çocuklarına, resim, nakış, geri dönüşüm, cam boyama gibi sanatlarda el becerilerini geliştirme olanağı sunuyor.
Genç kadın, bu atölyeyi kurma konusunda onu motive eden şeyin savaşın olumsuz psikolojik etkilerini bir nebze olsun hafifletmek olduğunu söylüyor.
Amaç, savaşın gri atmosferinden çıkmak
Haziran 2024'te kurduğu atölyede başlangıçta "Sketchnoting" adı verilen görsel not alma yöntemine ağırlık verdiklerini söyleyen Rahaf, bunun, savaş zamanında insanların içlerinde biriktirdiği olumsuz duyguları boşaltma aracı olduğunu ifade etti.
Daha sonra atölyeye resim ve diğer el işi etkinliklerini eklediklerini kaydeden Rahaf, kız çocuklarının karakterlerini güçlendirmeyi ve onlara psikolojik destek sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
Rahaf, "Kursiyerlerin savaş ortamından çıkmalarını hedefledik. Bu amaçla görsel zenginlik sunmaya çalıştık. Sınıf içinde farklı renkler ve şekillere yer verdik ki savaşın yol açtığı gri ve siyahtan başka renkler de görebilsinler ve kendilerine olan güvenleri tazelensin." dedi.
"Yarının Sesleri" büyümek istiyor
Atölyeyi kurarken malzeme bulmakta çok zorluk çektiklerini kaydeden Rahaf, başlangıçta alternatif ürünlerle başladıklarını ancak kız çocuklarının kıt malzemelere rağmen yaratıcılıklarını sergilediğini söyledi.
Rahaf, "Yarının Sesleri" olarak Gazze'de başka şubeler açmak istediklerini, özellikle Gazze kenti, Nusayrat ve Han Yunus'tan bu yönde çok talep geldiğini ifade etti.
Rahaf, atölyede yaşadıkları en zor anların kursiyerlerden 2'sinin hayatını kaybetmesi olduğunu sözlerine ekledi.
Savaştan uzakta yeteneklerini keşfetme imkanı buldular
Liseyi yeni bitiren ve üniversitede grafik tasarım okumak isteyen 18 yaşındaki Merah eş-Şeyh Ali de atölyeye katılan kız öğrencilerden.
"Atölye, savaş nedeniyle yok olan içimizdeki güzellikleri ortaya çıkarıyor. Bu savaş bizim kimliğimizi, yeteneklerimizi sildi. Gazze halkının, ortaya çıkarılması gereken yetenekleri var." diyen Merah, aldıkları kursla psikolojik olarak rahatladıklarını dile getirdi.
Doktor olmak isteyen 16 yaşındaki Cena Muhammed Kurraz ise Aralık 2024'te katıldığı atölyenin, savaştan ve yıkımdan uzakta duygularını ve düşüncelerini sergiledikleri yer olduğunu söyledi.
Cena, "Çocukluğumuzu yaşayamadık, geleceğimiz de yok. Hayalini kurduğumuz şeyler inşallah bir gün gerçekleşir. Buraya gelerek her şeyden uzakta duygularımı dışa vurma fırsatı buldum." dedi.