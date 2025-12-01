Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyini topçu atışları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef aldı.

Mustafa M. M. Haboush, Muhammed Emin Canik  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini topçu ve helikopter ateşiyle vurdu

İstanbul

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı.

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusuna ait bir helikopterden kentin doğu kesimlerine yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 903 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine yeniden baskın düzenledi

İsrail ordusu, 4 gün süren baskınının ardından 29 Kasım'da çekildiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile kentteki Akaba beldesine yeniden baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tubas ile Akaba'ya çok sayıda birlikle baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin ve beldenin caddelerine konuşlandı.

Tubas ile Akaba'da ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilirken, askeri buldozerler de Tubas'ta yolları kapatmaya başladı.

Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bazı evleri askeri kışlaya çevirdi.

Tubas Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun günlerce süren önceki baskınında yüzlerce Filistinliyi yaraladığı, gözaltına aldığı, kamu ve özel mülklere büyük zarar verdiği bildirildi.

Tubas Eğitim Müdürlüğü de İsrail ordusunun yerel saatle 04.00 itibarıyla bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi nedeniyle kentin tamamında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin kararın, bölgedeki gelişmelere göre duyurulacağı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Tubas'ta evlere baskın düzenleyen, sakinlerini yerinden edip eşyaları tahrip eden ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştüren İsrail ordusu, Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusunun kentteki saldırılarında 150 Filistinli yaralanmış, 29 Kasım'da baskınının 4. gününde İsrail askerleri Tubas'tan çekilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

