Bolu'dan geçen sürücüler sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor
İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu kesiminden geçen sürücüler, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor.
Bolu
Kentte bulunan ormanlar, sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Özellikle Bolu Dağı geçişinde ağaçlardaki renk değişimi, sürücülere adeta görsel şölen sunuyor.
Sürücüler, kara yolunun Bolu kesiminde doğanın oluşturduğu manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.
Renk cümbüşü içinde ilerleyen araçların sürücüleri, zaman zaman yol kenarlarında durarak manzaranın tadını çıkarıyor.
Bu arada, bölgede etkili olan sonbahar renkleri havadan görüntülendi.
