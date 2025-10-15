Dolar
41.84
Euro
48.73
Altın
4,205.65
ETH/USDT
4,111.20
BTC/USDT
112,404.00
BIST 100
10,376.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Bolu'dan geçen sürücüler sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor

İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu kesiminden geçen sürücüler, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor.

Zafer Göder  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Bolu'dan geçen sürücüler sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kentte bulunan ormanlar, sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Özellikle Bolu Dağı geçişinde ağaçlardaki renk değişimi, sürücülere adeta görsel şölen sunuyor.

Sürücüler, kara yolunun Bolu kesiminde doğanın oluşturduğu manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.

Renk cümbüşü içinde ilerleyen araçların sürücüleri, zaman zaman yol kenarlarında durarak manzaranın tadını çıkarıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu arada, bölgede etkili olan sonbahar renkleri havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nda su seviyesi düştü
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi

Benzer haberler

Bolu'dan geçen sürücüler sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor

Bolu'dan geçen sürücüler sonbahar renkleri arasında yolculuk yapıyor

Kar ve sonbahar renklerinin bütünleştiği Sarıkamış'ta güzel manzaralar oluştu

Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Bolu'da karlı ormanda yürüyen kızıl geyik kamerada

Bolu'da karlı ormanda yürüyen kızıl geyik kamerada
Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar doğaya hakim oluyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar doğaya hakim oluyor
Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi

Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet