Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı temaslarda bulunmak üzere yarın Çin'e gidecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın başlayacağı Çin ziyareti kapsamında gıda güvenliği konusunda düzenlenecek toplantıya katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve su ürünleri alanında protokollere imza atacak.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı temaslarda bulunmak üzere yarın Çin'e gidecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yumaklı, yarın Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Şangay'da ilk olarak Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun ile bir araya gelecek Bakan Yumaklı, Çinli mevkidaşıyla görüşecek.

Yumaklı ile Sun Meijun görüşmesinde, iki ülke arasında Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartları hakkındaki protokoller ile bademlerin inceleme ve karantina gerekliliklerine ilişkin protokole imza atılacak.

Bu protokolle Türkiye'den Çin'e somon, çipura ve levrek ihraç edilebilecek.

Yumaklı gıda güvenliğinde Türkiye'nin katkısını anlatacak

Bakan Yumaklı, Şangay'da düzenlenecek Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı'nda da konuşma yapacak. Uluslararası gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye'nin katkısını ve uyguladığı politikaları dile getirecek olan Yumaklı, toplantı kapsamında düzenlenecek çalışma yemeğine de katılacak. Yumaklı'nın bu kapsamda çeşitli ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Etkinlikte, katılımcı ülkeler tarafından "Şanghay Deklarasyonu"nun imza altına alınarak yayımlanması bekleniyor.

