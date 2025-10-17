Dolar
Dünya

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

