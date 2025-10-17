Dolar
41.95
Euro
49.15
Altın
4,337.65
ETH/USDT
3,741.50
BTC/USDT
105,196.00
BIST 100
10,173.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde, elebaşılığını yurt dışında firari olan "Piro" kod adlı U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Büşra Alakoyun  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin elebaşı olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenlemesi ve yağmaya teşebbüs etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme", "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada suç örgütünün şu ana kadar 31 eylem gerçekleştirdiği ve 94 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı

Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı

Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 1120 operasyonda 15,8 milyar liraya el konuldu

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 1120 operasyonda 15,8 milyar liraya el konuldu
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 95 zanlı adliyeye sevk edildi

Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda "cancan" cinsi 85 güvercine el konuldu

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda "cancan" cinsi 85 güvercine el konuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet