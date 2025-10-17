Dolar
Gündem

Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan şüphelilere yönelik çalışma yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir", "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "taşıma, bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığını kaydetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ulusal seviyede aranan M.A ile B.B'nin Irak'ta yakalandığı belirten Yerlikaya, kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalananlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan F.N. ve C.B, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan R.K, "yaralama" suçundan aranan S.A. Irakta; 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan S.Ş, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan O.K, 'nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından K.Y. ve 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma' suçlarından N.G. Gürcistan'da; 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan N.K. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan A.C. Almanya'da; 'kasten öldürme' suçundan S.A. Polonya'da; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme' suçundan M.L. Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

