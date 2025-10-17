Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani​​​​​​​ ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, geçen hafta sonu iki ülke yetkilileri arasında Ankara'da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibi yapıldı.

