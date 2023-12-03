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Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mağara tespit edildiği belirtildi.

Mağarada, otomatik bomba atar, 70 bomba atar mühimmatı, 18 tapa, 2 havan mühimmatı, 22 RPG-7 mühimmatı, 22 sevk fişeği, çok sayıda makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi.

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