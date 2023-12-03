Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mağara tespit edildiği belirtildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2023
Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler:
- 1 adet otomatik bomba atar,
- 70 adet bomba atar… pic.twitter.com/8HfsXzk8Au
Mağarada, otomatik bomba atar, 70 bomba atar mühimmatı, 18 tapa, 2 havan mühimmatı, 22 RPG-7 mühimmatı, 22 sevk fişeği, çok sayıda makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.