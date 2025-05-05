Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağaradaki mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaradaki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarına kilit vurulmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2025
📍 Irak'ın kuzeyi
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK’nın kullandığı bir… pic.twitter.com/P8sDvDrj0K
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