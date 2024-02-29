Organize suç örgütlerine yönelik "Kafes-48", "Kafes-50" operasyonları
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan kişiler tutuklandı.
Şanlıurfa,Aydın
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
- Kafes-48 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi, 16 şüpheli yakalandı
- Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, aralarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da olduğu 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında haklarında gıyabi tutuklama kararı verilen 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Şubat Pazartesi Şanlıurfa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını bildirmiş, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini açıklamıştı.
"Kafes-50" operasyonunun Aydın ayağında 8 şüpheli tutuklandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Hüseyin Avni Demirkol'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Yerlikaya, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 4 aydır devam eden takip sonucu, Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise "uyuşturucu ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.