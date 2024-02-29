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Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç'nin, Aydın'da ise elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takip sonucu, Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise "uyuşturucu madde ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı, 2'sinin tutuklandığı ve 7'sinin adli işlemlerine devam edildiği bilgisini paylaştı.

Hatay'daki, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıklarının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğunun belirlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 124 bin uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğunu bildirdi.

Operasyonlar dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullandı.

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