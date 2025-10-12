Dolar
logo
Gündem

Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ahmet Demircan  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Niğde

Kentte hava sıcaklığının geceden itibaren düşmesiyle başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Niğde-Çiftlik kara yolundaki 2 bin 300 rakımlı Ketençimen Yaylası ve Aladağlar'da kar yağışı etkili oldu.

İl genelindeki yüksek kesimler, kar yağışıyla beyaza büründü.

