Niğde'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Niğde
Kentte hava sıcaklığının geceden itibaren düşmesiyle başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Niğde-Çiftlik kara yolundaki 2 bin 300 rakımlı Ketençimen Yaylası ve Aladağlar'da kar yağışı etkili oldu.
İl genelindeki yüksek kesimler, kar yağışıyla beyaza büründü.