Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,816.60
BTC/USDT
111,500.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde başlattığı konut projesi ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, belediyenin resmi garantör olmasını istediklerini dile getirdi.

Gökhan Düzyol  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi Fotoğraf: Ahmet Turhan Altay/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kamuoyunda kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları olarak anılan hak sahipleri, Gaziemir 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi inşaatı önünde basın açıklaması düzenledi.

Toplanan grup inşaata üzerinde "Tekrar mağdur olmamak için tapu ve haklarımız güvence altında olsun. Belediye taraf olsun, resmi sorumluluk alsın. Kesin teslim tarihi ve inşaat takvimi istiyoruz. Önce ilerleme, sonra ödeme. Resmi garantör belediye olmalı, yarım bırakmak yok. Başkan sözünde dur, ortaklıktan ayrılan üyenin parası TÜİK oranında geri ödenmeli. Hakkımız olan yüzde 1 KDV uygulansın. Eskalasyon da sabitlensin." yazılı pankart astı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON AŞ ve Egeşehir öncülüğünde, "Belediye garantörlüğünde güvenli konut" vaadiyle kurulan yapı kooperatifinin üyeleri olarak şantiyede seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "iyi niyet protokolü" adı altında yeni bir süreç başlattığını aktaran Alpyavuz, kooperatif olarak bazı sorularının olduğunu, aynı hataya düşmek istemediklerini kaydetti.

Alpyavuz, protokole ilişkin 10 taleplerinin bulunduğunu ifade ederek, "Belediye resmen taraf olmalı. Bu hem hukuki hem siyasi sorumluluk anlamına gelir. İnşaatın tamamlanmasına dair kesin taahhüt verilmeli. Yüklenici işi tamamlamazsa belediye devreye girmeyi taahhüt etmeli. Ödemeler ilerlemeye endekslenmeli. Önce inşaat ilerlesin, sonra ödeme yapılsın. Tapular ve haklarımız güvence altına alınmalı. Üyelikten ayrılmak isteyenlere adil çözüm getirilmeli. " dedi.

Somut ve yaptırımı olan bir protokol talep ettiklerini belirten Alpyavuz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Bu kentin insanları size güvendi. O güvenin gereğini yapın. Protokoller kapalı kapılar arkasında değil, mağdurların gerçek ihtiyaçlarıyla şekillensin. Bu kez gerçekten taraf olun, gerçekten sorumluluk alın, gerçekten adaletli davranın. Bizim tek derdimiz evlerimiz, hakkımız, onurumuz ve geleceğimizdir. Evlerimiz çalındı, umutlarımız çalındı." diye konuştu.

Mağdurlardan Mehmet Manav da inşaat alanının atıl vaziyette olduğunu söyleyerek, ödenen paraların nereye gittiğini sordu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Manav, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Abbas Yıldırım da duygusal anlamda çöktüklerini, sorunun çözümü için ivedilikle çalışılması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı
Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım tırlarımız Gazze'ye ulaşmaya başladı
İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Benzer haberler

İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi

İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi

Osmaniye'de yeniden ekonomiye kazandırılan lavanta bahçesi kadınlara gelir kapısı oldu

İzmir'de mahalle sakinleri çöp depolama alanının yolunu kapattı

Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
İzmir'in kadın ağır vasıta şoförü işini severek yapıyor

İzmir'in kadın ağır vasıta şoförü işini severek yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet