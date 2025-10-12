Dolar
Gündem

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Damla Delialioğlu  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da görüştü.

Toplantıda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmeler ele alındı.

