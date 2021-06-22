Euro
10.35
Dolar
8.71
BIST 100
1,407.25
Altın
1,774.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yerli aşının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı
logo
Gündem

MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.

Cemil Murat Budak   | 22.06.2021
MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' tutuklandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Güler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Güler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti. Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenmişti.

Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu
Dünya genelinde 2 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Gürcistan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
DSÖ: Az gelişmiş ülkelere COVAX aracılığıyla sağlanan Kovid-19 aşıları tükeniyor
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler son 1 haftada yüzde 40 arttı

Benzer haberler

MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' tutuklandı

Kırmızı kategoride aranan terörist MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi