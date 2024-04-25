Dolar
32.51
Euro
34.83
Altın
2,334.32
ETH/USDT
3,106.60
BTC/USDT
63,272.00
BIST 100
9,705.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afrika üzerinden gelen çöl tozu, İstanbul’da etkisini sürdürüyor
logo
Gündem

MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Serdar Açıl  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı

Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
Ilgaz Dağı çevresinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti
MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Benzer haberler

MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı

MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı

İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı

"Bozdoğan-29" operasyonlarında 23 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı
GÖRÜŞ- Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni dönemin kodları

GÖRÜŞ- Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni dönemin kodları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet